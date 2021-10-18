Правительство Украины не планирует вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с COVID-19 – Радуцкий

“Общенационального локдауна премьер-министр и правительство не планируют. И для этого есть ряд причин. Благодаря вакцинации они сегодня могут сделать так, чтобы страна не уходила в локдаун. На сегодняшний день около 8 млн человек имеют одну прививку, около 6,5 млн получили обе уже дозы вакцины от COVID-19. И это позволяет работать стране в адаптивном карантине”, – сказал нардеп.

По его словам, полный локдаун не будут вводить даже в пяти областях Украины, которые вошли в “красную” зону эпидемической опасности.

“Сегодня на центральном уровне мы вводим только “желтый” уровень опасности – это уровень опасный, но уже на местах власть вводит те меры, которые соответствуют состоянию заболеваемости, наличию свободных мест и коек в больницах, обеспеченности пациентов кислородом. И они уже будут адаптированно на местах по ситуации в больницах и заболеваемости вводить те или иные ограничения”, – объяснил Радуцкий.

Контекст:

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября “красными” станут Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 17 октября, в Украине подтвердили более 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 60 633 пациента с COVID-19, выздоровели почти 2,33 млн человек.

—