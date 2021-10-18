Мнение: Мечта Бовта наяву



В Уфу собралась, бабка? Без куар-кода?!

А вот и подоспела иллюстрация к вчерашним словам Г.Бовта о “негативной мотивации” для невакцинированных недочеловеков из числа россиян. Помните, он там предлагал “затруднить” передвижение для невакцинированных между городами и регионами? Это вовсе не шутка сумасшедшего Бовта.

Вот сегодняшнее сообщение: «Женщина в нарушение указа главы Башкирии пыталась проехать на междугородном автобусе, совершавшем рейс Кумертау — Уфа, без документов, подтверждающих, что она прошла вакцинацию. При этом она игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта».

Фото, которое должно усладить взоры – и Бовта отдельно взятого, и всей “прогрессивной интеллигенции”: полицейские выволакивают бабулю, ОПЛАТИВШУЮ БИЛЕТ, из междугороднего автобуса. Мечты сбываются – они всегда сбываются быстро, если совпадают с планами репрессивного аппарата, Лукашенко не даст соврать.

Скоро – на всех вокзалах Москвы, Питера и других городов страны!