 

Мнение: Мечта Бовта наяву

18.10.2021, 0:00, Разное
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В Уфу собралась, бабка? Без куар-кода?!

А вот и подоспела иллюстрация к вчерашним словам Г.Бовта о “негативной мотивации” для невакцинированных недочеловеков из числа россиян. Помните, он там предлагал “затруднить” передвижение для невакцинированных между городами и регионами? Это вовсе не шутка сумасшедшего Бовта.

Вот сегодняшнее сообщение: «Женщина в нарушение указа главы Башкирии пыталась проехать на междугородном автобусе, совершавшем рейс Кумертау — Уфа, без документов, подтверждающих, что она прошла вакцинацию. При этом она игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта».

Фото, которое должно усладить взоры – и Бовта отдельно взятого, и всей “прогрессивной интеллигенции”: полицейские выволакивают бабулю, ОПЛАТИВШУЮ БИЛЕТ, из междугороднего автобуса. Мечты сбываются – они всегда сбываются быстро, если совпадают с планами репрессивного аппарата, Лукашенко не даст соврать.

Скоро – на всех вокзалах Москвы, Питера и других городов страны!

Источник: Размышления вольного социолога



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