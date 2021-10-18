Рыбинск. Криминальная хроника с 11 по 17 октября

18.10.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

В Рыбинске раскрыты две кражи металлических изделий

Ранее в МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от местного жителя 1968 г.р., который сообщил, что с его дачного участка путем свободного доступа неизвестные похитили металлическую штангу, которую заявитель хранил во дворе. Ущерб от кражи составил 6000 рублей.

Сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий установлены двое подозреваемых – ранее судимый молодой человек 2000 г.р. и рыбинец 1999 г.р. Спортивный снаряд был сдан в пункт приема цветных металлов.

Следственным отделом МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Похищенное изъято.

Также в Рыбинске зарегистрировано заявление о краже металлических изделий с территории склада, принадлежащего юридическому лицу. Ущерб составил 14 421 рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый – ранее судимый мужчина 1984 г.р.

Следственным отделом МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Ведется следствие.

Раскрыта кража денег с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление о хищении денежных средств с банковской карты. Ущерб составил более 4 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая – жительница г. Рыбинска 1979 г.р. Установлено, что женщина нашла в общественном транспорте утерянную чужую банковскую карту. В течение нескольких дней она совершала покупки по карте бесконтактным способом в различных торговых точках Рыбинска. В общей сложности женщина потратила 4 252 рубля.

Следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Ведется следствие.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении

В дежурную часть МУ МВД «Рыбинское» поступило анонимное сообщение от мужчины о наличии опасного предмета в одном из жилых домов на улице Щепкина. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. При проведении эвакуации и осмотра помещений опасных предметов не обнаружено.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлен звонивший – неработающий местный житель 1977 г.р., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В момент совершения звонка мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ. Подозреваемым даны признательные показания.

В соответствии с ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Полицейскими раскрыта кража денежных средств с банковской карты

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница и сообщила о том, что с ее банковской карты, ранее утраченной при неизвестных обстоятельствах, похищены денежные средства в сумме более 8000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи установлены двое мужчин 1977 и 1987 г.р. Один из них нашел банковскую карту и передал другому для того, чтобы последний совершил покупки в продовольственном магазине. Второй подозреваемый, зная что карта чужая, произвел оплату товаров.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование.

Будьте внимательны, не оставляйте свою банковскую карту без присмотра, исключите доступ третьих лиц к карте, а также сотовому телефону, чтобы не допустить несанкционированное использование мобильных банковских услуг. При потере мобильного телефона или карты следует обратиться к оператору для блокировки.