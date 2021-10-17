Орех растет практически перед каждым домом. Почему это опасно: какие деревья могут навлечь на вас беду

Многие садоводы высаживают на своих участках красивые раскидистые грецкие орехи. Однако их часто смущает то, что другие растения рядом с ними расти не могут. Существует много примет, которые связаны с посадкой ореха возле жилища. Утверждается, что это дерево не должно расти перед домом.

Грецкий орех

Это дерево может вызвать проблемы. Бытует мнение, что грецкий орех не стоит высаживать возле дома, так как он отнимает благополучие, радость и возможность построить счастливую жизнь. Это суеверие возникло из-за того, что у ореха мощная корневая система. Само дерево тоже очень мощное, раскидистое и высокое.

Если рядом с домом посадить орех, его корни, уходящие глубоко в землю, могут разрушить фундамент, а при сильном ветре огромные ветви могут сломаться и пробить крышу.

Кроме того, крона грецкого ореха настолько плотная, что сквозь нее не пробиваются лучи солнца. В доме постоянно будет сумрачно, появится сырость и плесень.

Важно учесть еще один момент. Листья ореха выделяют вещество юглон. С дождем оно попадает в почву и отравляет ее. Поэтому под орехом очень многие культуры не могут расти. Однако некоторые чувствуют себя под орехом неплохо. К примеру, под ним растут ежевика, виноград, некоторые цветы.

Также важно учесть, что во время цветения пыльца ореха разносится ветром. У страдающих аллергией она может вызвать негативные реакции (кашель, насморк, головные боли).

Но орех – это очень полезное растение. Его можно и нужно посадить на участке, но не рядом с домом, а где-нибудь в сторонке, где он никому не будет мешать.

Береза

Это сильное и красивое дерево. Но оно должно расти только за забором дома. А рядом с березкой можно поставить скамейку. Согласно приметам, в кроне березы селятся злые духи. Именно поэтому ее не рекомендуется выращивать возле дома.

Верба и ива

Существует поверье, что каждый, кто посадит во дворе вербу, не проживет и года. Верба связана с религией (все православные отмечают Вербное воскресенье), но все равно высаживать ее во дворе не рекомендуется.

Плакучая ива связывается с печалью. Не зря дерево называется плакучим. Его тоже нельзя высаживать во дворе дома.

Сосна

Сосна может украсть придомовую территорию и при этом уничтожить рядом находящиеся растения. Важно понимать, что ее крона затеняет двор, а хвоя осыпается и увеличивает кислотность почвы. Всякий, кто бывал в сосновом лесу, знает, что земля там песчаная. Энергия этого дерева положительная, но все равно возле дома его высаживать не нужно.

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Туя

Приметы гласят, что девушка не выйдет замуж, если рядом с ее домом растет туя. Во многих культурах это дерево ассоциируется с болью и печалью, поэтому его часто высаживают на кладбищах. Однако некоторые приметы говорят, что аромат туи отгоняет злых духов.

Ель

Не рекомендуется высаживать на участке и ель, которая считается энергетическим вампиром. Она “питается” положительной энергией и приносит разочарование и болезни. Мощные корни хвойного дерева со временем разрастаются и могут разрушить садовые дорожки, фундамент дома и другие постройки.

На какие деревья стоит обратить внимание

Рекомендуется выбирать такие деревья, которые забирают негативную энергию и преобразуют ее в положительную. Таким деревьям приписывали магические и лечебные свойства. Их высаживали не только в доме, но и делали из их древесины мебель, посуду.

На приусадебном участке или в жилище можно посадить цитрусовое дерево. Оно придает владельцам дома решимости, помогает удачно выйти замуж, поддерживает спокойствие и мир в семье.

Если говорить про плодовые деревья, то на участке и перед домом можно высаживать груши, вишни, шиповник, калину и яблони.