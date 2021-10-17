Делегация «Талибан» заявила о скором визите в Москву для переговоров

Делегация движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в скором времени посетит Москву, сообщил и.о. главы МИД назначенных «Талибаном» властей Амир Хан Муттаки.

«Правительство Афганистана имеет хорошие отношения с Россией и делегация «Талибан» скоро посетит Москву для проведения переговоров с высокопоставленными российскими лицами по поводу развития ситуации (в Афганистане)», – сообщил и.о. главы МИД назначенных «Талибаном» властей Амир Хан Муттаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Напомним, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что РФ ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

Позже талибы (движение «Талибан» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану. До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану.В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, РФ и афганские конфликтующие стороны.

Кроме того, стало известно, что экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла примут участие в встрече в Москве 20 октября.