 

В Новосибирске военнослужащий обезоружил грабителя в супермаркете

17.10.2021, 23:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСержант-контрактник в Новосибирске обезоружил грабителя, напавшего на кассира с ножом в супермаркете, информирует Минобороны России.

«Сержант Эмиль Касымов… стал свидетелем того как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы. Не раздумывая, Эмиль обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции», –  цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что командованием военного округа принято решение о награждении военнослужащего.

«Соответствующие предложения представлены Министру обороны Российской Федерации», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полицейские были вынуждены открыть огонь в ответ на стрельбу из окна, в результате перестрелки мужчина погиб.



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