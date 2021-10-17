В Новосибирске военнослужащий обезоружил грабителя в супермаркете

Сержант-контрактник в Новосибирске обезоружил грабителя, напавшего на кассира с ножом в супермаркете, информирует Минобороны России.

«Сержант Эмиль Касымов… стал свидетелем того как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы. Не раздумывая, Эмиль обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что командованием военного округа принято решение о награждении военнослужащего.

«Соответствующие предложения представлены Министру обороны Российской Федерации», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полицейские были вынуждены открыть огонь в ответ на стрельбу из окна, в результате перестрелки мужчина погиб.