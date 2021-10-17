В Германии обвинили Россию в «ограничении» поставок газа в Европу

Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек выступил с утверждением, что РФ якобы ограничивает поставки газа в Европу.

«Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа», – приводит ТАСС слова сопредседателя партии «Союз-90»/«зеленые», сказанные им в эфире телеканала ARD.

По его оценке, «хранилища [газа в Германии] не полностью заполнены, а спрос высок». «Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось», – считает он.

Хабек также подчеркнул, что, с точки зрения «зеленых», проект «Северный поток – 2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями (доработанной Газовой директивой ЕС). «Как кажется, РФ играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить», – полагает он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.

Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Президент РФ Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту РФ пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».