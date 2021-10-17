 

Мнение: “Призраки. Солдаты забытой войны”

17.10.2021, 23:14, Разное
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Трейлер нового документального фильма Макса Фадеева о войне на Донбассе.
В фильме "Призраки. Солдаты забытой войны" показываются реалии позиционной войны в ЛНР в последние годы.

Аннотация:

Вкратце о фильме: бойцы батальона «Призрак» держат линию фронта в Донбассе на одном из самых напряжённых участков – в районе п. Донецкий, где бои практически не утихают вот уже семь лет. Надеемся, что наш фильм позволит зрителю пережить вместе с бойцами батальона три последних года этой войны.
Все эти годы мы вдвоем (Максим Фадеев и Сергей Белоус) снимали фильм на личном энтузиазме — без бюджетов, исключительно опираясь на поддержку наших зрителей (и то в основном для приобретения техники). Продвижение фильма на фестивали требует немалых средств на логистику и не только (которыми мы не обладаем) — поэтому будем весьма признательны, если у вас вдруг появится желание нас в этом поддержать:
Тинькоф: 5280413752360862 (Сергей)
PауPаl: [email protected] (Андрей)

Снято очень качественно. Одна из наиболее ожидаемых документалок этой осени.
С интересом жду премьеры.

Источник: Colonel Cassad



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