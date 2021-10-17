 

По требованию властей Беларуси страну покинул посол Франции

17.10.2021, 23:08, Новости дня
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“Де Лакост покинул страну после того, как Минск попросил его сделать это до понедельника”, – говорится в сообщении.

* A LA UNE A 21H *
L’ambassadeur de France au Bélarus, Nicolas de Bouillane de Lacoste, a quitté le pays après que Minsk lui a demandé de le faire avant lundi, a indiqué un porte-parole à l’AFP dimanche #AFP 4/5 pic.twitter.com/cq6JG7ifD6

— Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2021

Представитель посольства сообщил агентству, что посол попрощался с сотрудниками дипломатического ведомства.

AFP связывает произошедшее с тем, что де Лакост “так и не вручил верительные грамоты президенту Александру Лукашенко, переизбрание которого Франция, как и другие страны Евросоюза, не признала”.

Selon des médias bélarusses, l’ambassadeur français n’a jamais présenté ses lettres de créances au président Alexandre Loukachenko, dont la France, à l’instar d’autres pays de l’Union européenne, n’a pas reconnu la réélection en août 2020 #AFP

— Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2021

Незадолго до этого, 13 октября, Николя де Лакост встречался с представителями общественной организации “Говори правду”, которую несколько недель назад лишили аккредитации в Беларуси.

Де Лакост возглавлял посольство Франции в Беларуси с 2020 года.

Контекст:

Лукашенко 23 сентября 2020 года в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые начались 9 августа. Участники демонстраций заявляли, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

По информации правозащитников на 6 октября 2021 года в Беларуси насчитывается 728 политзаключенных.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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