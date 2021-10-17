Мнение: О следующей и уже близкой войне Китая

Учитывая склонность китайских товарищей к долгосрочному планированию, поступающую информацию о военных делах КНР игнорировать не следовало бы. У них, к слову, другое представление о времени, и «завтра» означает срок не календарный, но скорее исторический. Однако исторический – не значит уходящий в бесконечную даль, скорее, в пределах горизонта планирования – 10, 20 или 30-40 лет.

Из этого и будем исходить…

#Китай модернизирует свои три ближайшие к Тайваню авиабазы. Данные мероприятия происходят на фоне участившихся пролетов ВВС КНР в зоне ПВО Тайваня. Модернизация баз китайских ВВС в Лунтяне, Хуэйане и Чжанчжоу, все из которых находятся на расстоянии от 200 до 400 километров от Тайваня, обеспечивает им усиленное передовое присутствие вблизи Тайваньского пролива.

Так, на авиабазе Лунтян возводятся новые хранилища боеприпасов, казармы, административные здания и арочные укрытия для авиатехники, а также несколько расширяется взлетная полоса и перроны. На следующей авиабазе, Хуэйань, ведется аналогичное строительство хранилищ, арочных укрытий, ведется расширение полосы с перронами. На авиабазе Чжанчжоу наблюдается возведение еще одного объекта противовоздушной обороны, в дополнение к двум уже существующим.

К чему такие приготовления, наверное, в целом понятно. Похоже, товарищ Си захотел в дополнение к своим прошлым заслугам тоже войти в историю, как господин Пу. Дело отчётливо пахнет керосином. Пока только авиационным…

Решится ли? Бог весть. Но что будет, если решится?

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