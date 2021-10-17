 

Мнение: Лидерство

17.10.2021, 22:32, Разное
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Россия займет не менее 20% мирового рынка водорода. Об этом заявил Александр Новак на сессии по развитию водородной энергетики. По словам Новака, Россия обладает соответствующими технологиями, готовыми продуктами и кадрами.

Проблема в том, что все ныне существующие установки в России по производству водорода на российских НПЗ построены по лицензиям западных компаний Halder Topsoe, Linde и UOP. Обладать-то соответствующими технологиями Россия обладает, но…

Однако есть и более серьезный вопрос. В свое время президент Медведев с жаром включился в кампанию по продвижению энергосберегающих ламп. И даже запретил лампы накаливания высокой мощности. Вот только продвигал он лампы люминисцентные, а «выстрелили» лампы светодиодные.

С водородом история может быть чем-то сильно похожей. Водород — газ весьма непростой. Во-первых, он сильно взрывоопасный. Объемные концентрации водорода в смеси с воздухом, которые могут привести к взрыву начинаются с 4% и заканчиваются при 96% содержания водорода. Инициировать взрыв может искра энергией всего около 20 мкДж. Это буквально искра зажигалки. Мощность взрыва водородо-воздушной смеси тоже весьма и весьма существенна. Там, где «хлопок» бытового газа выворачивает панели в доме, водород оставит дымящуюся воронку. Одну и большую. Достаточно сказать, что небезызвестная катастрофа на Фукусиме произошла как раз ввиду взрыва водородо-воздушной смеси, образовавшейся в результате пароциркониевой реакции выделившегося при утечке пара водорода, кислорода и воздуха. Последствия Япония разгребает до сих пор.

Второй момент — водород обладает диффузионными свойствами, активно проникая в металл и вызывая его коррозию. Кроме того, водород — активный элемент и охотно образует самые разные соединения, многие из которых весьма агрессивны. К примеру, с серой он образует сероводород, активно разрушающий поверхность труб и любых иных металлических деталей и узлов.

В общем, водород – штука очень непростая и совсем небезопасная. А значит, вот так просто взять и заместить природный газ водородом нельзя. Требуется серьезный комплекс мероприятий по упрочнению всей инфраструктуры, создание, применение и использование нейтральных к водороду конструкционных материалов.

Именно поэтому, несмотря на некоторый «зеленый» психоз, отношение к водороду остается достаточно осторожным. В этом смысле любые идеи, звучащие из Кремля, про захват лидерских позиций на рынке водорода, могут быть чем-то сильно похожими на медведевскую концепцию перехода на энергосберегающие лампы. Перешли, но не на те.

Источник: Эль Мюрид



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