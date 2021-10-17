Приставы начали принудительное взыскание с Faсebook 26 млн рублей

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17.10.2021, 22:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСудебные приставы начали исполнять решение суда о принудительном взыскании с американской компании Facebook 26 млн рублей штрафов за отказ руководства соцсети удалить запрещенную законодательством РФ информацию, свидетельствуют данные в электронном банке исполнительных производств ФССП.

Как следует из данных электронного банка исполнительных производств ФССП, служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств в отношении Facebook на общую сумму 26 млн рублей. Все они открыты на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Ранее этот суд уже назначил несколько штрафов в отношении Faсebook за отказ удалить запрещенную информацию, передает ТАСС.

В прошлый четверг в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили, что приставам поручили взыскать с американской компании Facebook 26 млн рублей штрафов.

Напомним, Мировой суд Таганского района Москвы предоставлял Facebook отсрочку до 4 октября для добровольной оплаты назначенного американской компании штрафа в размере 26 млн рублей. В ОП отметили, что оборотный штраф может стать эффективной мерой, которая заставит Facebook удалить противоправный контент.



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