Приставы начали принудительное взыскание с Faсebook 26 млн рублей

Судебные приставы начали исполнять решение суда о принудительном взыскании с американской компании Facebook 26 млн рублей штрафов за отказ руководства соцсети удалить запрещенную законодательством РФ информацию, свидетельствуют данные в электронном банке исполнительных производств ФССП.

Как следует из данных электронного банка исполнительных производств ФССП, служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств в отношении Facebook на общую сумму 26 млн рублей. Все они открыты на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Ранее этот суд уже назначил несколько штрафов в отношении Faсebook за отказ удалить запрещенную информацию, передает ТАСС.

В прошлый четверг в пресс-службе Таганского суда Москвы сообщили, что приставам поручили взыскать с американской компании Facebook 26 млн рублей штрафов.

Напомним, Мировой суд Таганского района Москвы предоставлял Facebook отсрочку до 4 октября для добровольной оплаты назначенного американской компании штрафа в размере 26 млн рублей. В ОП отметили, что оборотный штраф может стать эффективной мерой, которая заставит Facebook удалить противоправный контент.