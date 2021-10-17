 

Террористы обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии

17.10.2021, 22:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБоевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 11 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра». В провинции Идлиб зарегистрировано пять обстрелов, в провинции Алеппо – пять, в провинции Латакия – один обстрел», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

Он также сообщил, что в провинции Дераа продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки. «При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват-Эль-Камх, Эль-Карак за сутки урегулировали свой статус 242 человека, сдано 105 единиц оружия, более одной тысячи боеприпасов. Всего в провинции Деръа урегулировали свой статус 11 268 человек, сдано 3017 единиц оружия и свыше 111 тысяч боеприпасов», – сообщил Кулить.

Ранее в воскресенье президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, последние события на Ближнем Востоке и в мире.



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