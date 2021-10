В Индии жертвами непогоды стали по меньшей мере 22 человека

В районе города Коттаям погибли 13 человек, в районе Идукки – восемь.

Сразу шесть тел спасатели достали после оползня в Идукки, возраст погибших – от четырех до 55-и лет.

Есть также пропавшие без вести.

Дожди в Керале шли с 15 октября и частично прекратились только два дня спустя. Наибольшее число осадкой выпало в районе города Ажута – 305,5 мм за последние 24 часа.

Из-за непогоды отменили ряд поездов, следующих через затопленные районы Индии.

Местных жителей власти призвали “готовиться к переезду в лагерь для беженцев, на возвышенность или в более безопасные места, если это потребуется”.

В соцсетях опубликовали фото и видео из пострадавших районов Индии.

#KeralaRains: Heavy rain causes landslide, damage & destruction in Koottickal area of #Kottayam district. Rescue operation is still underway.

— TOI Kochi (@TOIKochiNews) October 17, 2021

The situation is getting really worse. * Be Stay safe Guys , Pray for #Kerala #KeralaFloods #keralarains

— KERALA VIJAY FANS CLUB (@KVFC_Official) October 17, 2021

One of the most terrifying flood videos from Kerala today. This is Mundakkayam town which has apparently never been inundated before.#KeralaFloods

— RahulKaGoa (@Rahulkagoa) October 17, 2021

In pics – Kerala Battered; Landslips, flash floods and destruction

See more pics at: https://t.co/R93FjbR3Yb#kerala #floods #KeralaFloods #KeralaFlood2021 #KeralaRains #heavyrain pic.twitter.com/mkZlUesjwO

— Mathrubhumi (@mathrubhumieng) October 17, 2021

Scary scenes from Kerala !

Let’s pray for the people #KeralaFloods pic.twitter.com/DCX0GzyRY4

— Vijay Thottathil (@vijaythottathil) October 17, 2021

