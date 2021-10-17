Kia Niro нового поколения попал в объективы камер фотошпионов

Южнокорейский бренд Kia в настоящее время проводит тестовые испытания нового кроссовера Kia Niro.

Данный автомобиль удалось обнаружить в виде прототипа на корейских дорогах. Автомобиль практически лишился защитной пленки. Кроме того, в дальнейшем модель поступит в продажу на российском рынке. На задней части кузова установили спойлер, а также модернизировали бампер и фонари.

Боковые панели все еще сохраняют защитный камуфляж, однако очевидно, что модель существенно отличается от предшественника. В салоне применили более дорогие материалы отделки, а также мульти-руль и центральную консоль нового типа. Официальная презентация кроссовера Niro состоится в следующем году, однако стоимость модели пока не сообщается.