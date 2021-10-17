 

В Сети появились цены на кроссовер Acura RDX 2022 года

17.10.2021, 21:58, Новости дня
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Опубликованы подробности о стоимости премиального кроссовера Acura RDX 2022 модельного года.

Новый экземпляр официально презентовали в прошлом месяце. Модель обладает некоторыми внешними изменениями и модернизированным салоном. Приобрести новый кроссовер Acura RDX можно по цене от 39,3 тысяч долларов с системой переднего привода. В базовом исполнении кроссовер имеет серебристый кузов, а также черный салон и крупные колесные диски.

Кроме того, модель оснащается 10,2-дюймовым дисплеем мультимедийной системы с поддержкой технологий Apple CarPlay и Android Auto.Под капотом кроссовера установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 272 л.с. мощности. Новый экземпляр приводится в движение 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.



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