 

Ferrari презентует гиперкар линейки Icona

17.10.2021, 21:58, Новости дня
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Компания Ferrari официально представит новый гиперкар в закрытом режиме, где будут приглашены только важные гости.

Вместе с тем новая модель построена на платформе Aperta. Также всем участникам презентации будут предложены в качестве подарка сувениры, повторяющие форму рычага КПП. Вместе с тем пользователям уже доступны изображения приглашения на премьеру гиперкара. Официальная встреча состоится 15 ноября, однако глобальная презентация автомобиля пройдет 21 ноября.

Известно, что новая модель получит мощный силовой агрегат, который уже используется в модели 812 Competizione. Гиперкар приводится в движение семиступенчатой трансмиссией. Пока остальные характеристики транспортного средства остаются неизвестными.



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