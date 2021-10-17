Впервые в истории: российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по игре Dota 2 – The International. Атлеты стали первым российским коллективом, получившим главную награду турнира.

В составе команды выступали россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов и украинцы Илья yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. В финале они одолели представителей Китая – команду PSG.LGD – со счетом 3:2 по итогам пяти игр. Их выигрыш составил порядка 18,2 миллиона долларов. Бронза досталась интернациональной команде Team Secret.

Десятый чемпионат мира по Dota 2 проходил в румынском Бухаресте с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд соревнования составлял свыше 40 миллионов долларов.