Юлия Ковальчук дала эксклюзивные рекомендации по сохранению фигуры: “5 простых советов”

Популярная певица Юлия Ковальчук разместила на личной странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчицами своими эксклюзивными советами по сохранению стройной фигуры. Пост вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

Главной визуальной составляющей публикации стал короткий флеш-ролик, на котором экс-вокалистка группы “Блестящие” показывает красоты своего тренированного тела во всей красе. Придерживая правой рукой волосы на затылке и держа левой смартфон в режиме записи, Юлия Ковальчук продемонстрировала перед зеркалом грациозное дефиле на цыпочках. При этом, стоит отметить, красотка сняла с себя почти всю одежду, оставшись лишь в черном купальнике-бикини. Как пояснила она, очень многие подписчицы задают ей вопросы в директ о способах сохранения стройной фигуры, поэтому, пользуясь случаем, певица решила дать посетителям своего микроблога несколько соответствующих рекомендаций.



Изображение взято с: [email protected]

В частности, хозяйка аккаунта призвала подписчиц достаточное внимание уделять спортивным тренировкам, при этом затрачивая количество калорий большее, чем было употреблено во время трапез. Также, по словам, Ковальчук, всегда следует следить за пищевым рационом, делая его максимально сбалансированным и не употребляя крупы, бобовые и макаронные изделия на ужин. Не менее важным моментом она также назвала стремление к ограничению употребления алкоголя, который, кроме прочего, еще и негативно влияет на тонус кожи. “Вот так все просто! Если что-то пригодилось – пишите, и заодно делитесь своими наблюдениями”, – призвала посетителей страницы исполнительница.

Изображение взято с: [email protected]

Примечательно, что далеко не у всех фолловеров откровения Юлии Ковальчук вызвали положительную реакцию. В частности, кое-кто из подписчиц иронически предложил певице продемонстрировать свои “красоты” с опущенными руками и не на цыпочках – ракурсе, гораздо более характерном для домашних хозяек. Более того, немало посетительниц микроблога попросту возмутились виду полуобнаженного тела красавицы, напомнив ей, что таким образом она подает плохой пример молодому поколению. Впрочем, абсолютное большинство поклонников звезды, напротив, восприняли видеоролик весьма восторженно, оставив в ленте множество похвальных комментариев и “влюбленных” эмодзи.