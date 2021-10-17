Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что незамужним российским женщинам не следует ездить на отдых в Турцию.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Милонов заявил, что местные мужчины «славятся» не самым лучшим поведением и постоянно пытаются «подпоить женщин паленым алкоголем», передает РИА «Новости».

«Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная», – сообщил депутат, а также отметил, что подобных жалоб поступает «очень много» и незамужним россиянкам вообще нужно запретить ездить в Турцию.

Ранее Милонов заявил, что для борьбы с ЛГБТ необходимо применять тот же подход, что и для борьбы с бездомными животными, необходимо их стерилизовать и организовать специальные приюты.