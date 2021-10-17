Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска

Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.

«Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска», – приводит сообщение агентства РИА «Новости». Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.