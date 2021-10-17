Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска
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Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Белоруссию по требованию Минска, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.
«Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска», – приводит сообщение агентства РИА «Новости». Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что послу Латвии и другим сотрудникам посольства предложено покинуть Белоруссию после оскорбления государственного флага республики в Риге. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
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