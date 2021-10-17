Мнение: Макрон слил Мали

Французские истерики по поводу выпадения Мали из французской сферы влияния после свержения профранцузского президента и прихода к власти военной хунты, которая прогоняют французские войска и заключает контракты с ЧВК "Вагнер".

Выводя французские войска, Макрон отдает Мали российским наемникам

Франция начала постепенно выводить свой контингент с военных баз на севере Мали. Это решение о выводе испортило отношения Франции с ее бывшей колонией и открыло двери перед российскими наемниками.

Хотя Париж продолжит обеспечивать поддержку с воздуха малийским военным в их борьбе против повстанческих сил на западе Африки, он все же закроет три свои базы и сократит численность своего контингента (5100 военнослужащих) почти на половину. Теперь оказывать поддержку малийским военным в боях будут европейские союзники.

«Идея состоит не в том, чтобы создать вакуум. Идея в том, чтобы переложить ответственность за эти районы на малийское государство, — сказал генерал Этьен дю Пейру, один из командующих французских сил в рамках операции «Бархан». — Чтобы избежать риска застрять в этом конфликте, нам необходимо реагировать не только военным образом».

Операция «Бархан» началась в 2013 году после того, как исламисты захватили контроль над северной частью Мали. Но французский контингент, а также миротворческая миссия ООН численностью в 13 тысяч военнослужащих не смогли добиться значительных успехов, и интенсивность конфликтов в Мали выросла. В результате большие участки территорий оказались в руках боевиков, и нестабильность перекинулась через границу в соседние Буркина-Фасо и Нигер.

Сахель, крупный засушливый район к югу от Сахары, превратился в новую арену борьбы против исламского фундаментализма после краха режима Каддафи десять лет назад. Целый ряд джихадистских группировок обосновались в Мали, где нестабильность стала ключевой причиной миграции населения в Европу. Франция приостановила военное взаимодействие в малийскими военными в июне, после того как в стране произошел второй государственный переворот менее чем за год.

Хамиду Сиссе (Hamidou Cissé) из движения патриотов Мали с радостью воспринял новости об уменьшении французского контингента. «После их прибытия мы думали, что у нас будет мир. Если они уйдут сегодня, через полгода или год, мы будем страдать. Но лучше страдать, чем оставаться в их руках навсегда», — сказал он.

После того как в июле президент Макрон объявил о выводе войск, напряженность в отношениях между Парижем и его бывшей колонией начала расти. Появились сообщения, что военное руководство в Бамако прибегнет к услугам связанной с Кремлем частной военной компании, чтобы заполнить тот вакуум, который после себя оставляют французские войска.

Франция и Германия, чьи военные задействованы в антитеррористической операции ООН и Евросоюза, предупредили, что любое соглашение в «Группой Вагнера» поставит под сомнение их дальнейшее участие в этой операции. Россия без колебаний извлекает выгоду из нестабильности в более хрупких африканских государствах, возрождая там свое влияние в советском стиле. Бойцы из частной военной компании Вагнера присутствуют в десятках стран на этом континенте.

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Комментарии читателей:

Gordon W:

Западные страны начинают постепенно понимать, что для того, чтобы бороться с фанатичными, безжалостными убийцами, которые ценят смерть больше, чем жизнь, нужны не менее безжалостные убийцы. Российские наемники прекрасно подходят на эту роль.

Frank Owen:

Интересно. Французы уходят из Мали, теряют контракт на строительство субмарин, постоянно ссорятся с Соединенным Королевством (проблема незаконных иммигрантов, электричество для островов Ла-Манша, стремление заставить Евросоюз наказать Великобританию за Брексит на всех фронтах). Я не уверен, что Франция выбрала правильный путь в своем подходе к международной политике — даже страны Евросоюза от нее устают.

Chatty Rat:

Разумный человек этот президент Макрон. Несомненно, он знаком с трудами Кольриджа: «Если бы люди были готовы учиться у истории, чему только она не научила бы нас!» Вспомните хотя бы Вьетнам.

DJ:

Сколько должно произойти подобных ситуаций, прежде чем политики начнут признавать и давать отпор религиозному терроризму и оккупации стран. Он уже приближается к Европе.

FN2187:

Пусть лучше исламисты захватят эту страну, где все переговоры осуществляются с помощью пуль.

OnlyOneEarth:

Разве Россия не заинтересована в том, чтобы еще больше разжечь конфликты в Африке и заставить миллионы людей мигрировать в Западную Европу, чтобы еще сильнее подорвать социальную сплоченность на европейском континенте? Ясно одно: русские не принимают у себя мигрантов из Африки и недееспособных арабских государств, в дела которых они вмешивались.

Blobby:

Без сомнения, некоторые будут злорадствовать по поводу этого вывода французских сил, но они по крайне мере хотели помочь народу Сахеля, когда другие страны приняли решение смотреть в другую сторону.

howard epstein:

Итак, Макрон, оказывается, не блефовал. И он показал пример. Если полиции, жандармам и Национальной гвардии станет слишком тяжело справляться с беспорядками в банльё, ему нужно будет только послать за «Группой Вагнера». Ее бойцы с радостью наведут порядок в пригородах Парижа.

Craig Ritchie:

У России появилась новая колония. Думаю, Китай тоже не захочет от нее отставать.

Fraxille:

Это было неизбежно, как и Афганистан. Я терпеть не могу Макрона и Евросоюз в целом, но мне это решение кажется мудрым. Пусть африканские страны разбираются со своими проблемами самостоятельно, и, если они хотят воспользоваться услугами России или Китая, так тому и быть. Пусть русские сами убедятся в бессмысленности этого, как это случилось с нами и французами.

SixG:

Африка — это экономически несостоятельный континент. Пока африканцы сами не захотят провести реформы, любые интервенции будут пустой тратой времени — и жизней.

Neil Murphy:

Ха-ха! Это была эгоистичная кампания французов, которые полагали, что им удастся добиться более весомых успехов, чем американцам в Афганистане. Их также беспокоило то, что под ударом оказалась их империя. Надо отдать должное Макрону: он по крайней мере понимает, что французы потерпели поражение, хотя он никогда публично этого не признает.

JH:

Конечно, давайте оставим их на попечение китайцев! А между тем террористы Сахеля продолжат переправлять наркотики и людей в самое сердце Европы. А вы пока будете иронизировать, сидя у себя дома перед мониторами.

Jerry Carroll:

Россия — слабая страна. Почему она так стремится ввязываться во все эти авантюры, мне совершенно непонятно.

Left and Right:

Франция эксплуатировала целый ряд африканских государств-клиентов. Это привычная формула, призванная поддержать деятельность французских компаний. Потом французы устраивали все так, чтобы профранцузские диктаторы держали под контролем любые риски и процветали при этом. На протяжении четырех десятилетий экономический рост этих стран не превышал 1%.

SarkiePoster:

Французские войска, которые сейчас выводятся, — это в основном бойцы иностранного легиона. Не так уж сильно они отличаются от российских наемников.

https://inosmi.ru/politic/20211017/250717383.html – цинк

Готовый сюжет для фильма "Шугалей 4". Герои фильмов "Солцепек", "Турист" и трилогии о Шугалее проводят КТО в Париже на фоне некомпетентности французских властей и полиции.

Если серьезно, то фиксируем простой факт. После победы в сирийской войне, опираясь на авиабазу в Хмеймиме РФ начала наращивать влияние в центральной и западной Африке, в результате чего за последние несколько лет сразу две страны полностью выпали из сферы влияния Франции, что нанесло чувствительный удар по французской неоколониальной империи и выявило общую слабость Франции.

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