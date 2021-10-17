Волны и кости – Личное мнение
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Пока Решетова наращивает себе в Инстаграме таз и зазывает им Тимати на день рождения сына, служанка Шишкова вырвалась на выходной к морю.
Казалось бы, можно только порадоваться за несчастную, но эти водные процедуры меня напугали:
https://t.me/lenamiro/9956
Видео: Телеграм
Что с ногами Алёны?
Я всегда с ужасом смотрела на голодающих. Стремление похудеть похвально, но похудение должно быть здоровым. То, что я вижу в ролике, похвалить, конечно, нельзя:
Фото: Соцсети
Каждая девушка хочет быть красивой. Каждая, даже если никогда не признается об этом вслух, мечтает быть худенькой.
Беда в том, что некоторые до сих пор не понимают, что похудение и истощение — вещи разные.
К чему это я? Ах, да: какой всё-таки счастливый человек Тимурка Юнусов!
Фото: Соцсети
Целых две женщины бьются за него, предоставляя диаметрально противоположный ассортимент. Одна — беленькая. Другая — чёрненькая. Одна — истощила себя до костей, другая — отъела таз.
И обе хотят отношений. Выбирай, как говорится, не хочу. А он их обеих не хочет.
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Источник: Лена Миро
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