Волны и кости – Личное мнение

Пока Решетова наращивает себе в Инстаграме таз и зазывает им Тимати на день рождения сына, служанка Шишкова вырвалась на выходной к морю.

Казалось бы, можно только порадоваться за несчастную, но эти водные процедуры меня напугали:

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Видео: Телеграм

Что с ногами Алёны?

Я всегда с ужасом смотрела на голодающих. Стремление похудеть похвально, но похудение должно быть здоровым. То, что я вижу в ролике, похвалить, конечно, нельзя:



Фото: Соцсети

Каждая девушка хочет быть красивой. Каждая, даже если никогда не признается об этом вслух, мечтает быть худенькой.

Беда в том, что некоторые до сих пор не понимают, что похудение и истощение — вещи разные.

К чему это я? Ах, да: какой всё-таки счастливый человек Тимурка Юнусов!



Фото: Соцсети

Целых две женщины бьются за него, предоставляя диаметрально противоположный ассортимент. Одна — беленькая. Другая — чёрненькая. Одна — истощила себя до костей, другая — отъела таз.

И обе хотят отношений. Выбирай, как говорится, не хочу. А он их обеих не хочет.

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