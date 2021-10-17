Статья Медведева об Украине переплюнула даже Лаврова – Никифоров

“Российские дипломаты известны своим, скажем так, низким уровнем ведения цивилизованных дискуссий. Но эта статья переплюнула даже [главу МИД РФ] Сергея Лаврова. […] Лидеры этой страны размышляют о лидерстве в соседних странах? Они имеют на это право? Мне кажется, нет. В стране, где даже за одиночные пикеты садят в тюрьму, где за комментарии в соцсетях садят в тюрьму, где процент оправдательных приговоров мизерный, по-моему, менее 1%. То есть если эта полицейская машина заинтересовалась человеком, то он сядет или получит срок практически со стопроцентной вероятностью. Чиновники, лидеры этой страны имеют право размышлять о протестах, о свободной прессе и так далее? Нет, они не имеют права”, – сказал Никифоров.

По его словам, роль Медведева в российской политике “сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между двумя его президентскими сроками”.

“Сейчас он заведующий политическим “кладбищем”, Советом безопасности Российской Федерации, который абсолютно ни на что не влияет. Поэтому его статья – может, это как раз попытка как-то напомнить о себе, о том, что он вообще есть, этот Дмитрий Медведев. Потому что иначе, кроме как таких выпадов, о нем уже никто не помнит, а в самой России над ним откровенно издеваются”, – объяснил Никифоров.

Он расценил текст Медведева как “хамство” и “бред”, если он не санкционирован высшим руководством России.

“Мне кажется, эта статья даже недостойна того, чтобы это комментировать. И я рад, что публично никто из украинских лидеров не отреагировал на эту статью, потому что это бы означало какую-то субъективизацию Медведева. Его уже все забыли, это его попытка напомнить о себе, но она провалилась, потому что официально на нее никто не отреагировал. И это здорово, мне кажется, это правильно”, – считает Никифоров.

Контекст:

Статья Медведева опубликована в газете “Коммерсантъ” 11 октября. В ней политик рассказывает о поиске идентичности и особого пути Украины и утверждает, что Украина “сочиняет отдельную историю”. По словам Медведева, первые лица Украины – это люди, которые “не имеют никакой устойчивой самоидентификации”. Медведев также заявил, что Зеленский всю жизнь говорил на русском языке, но после прихода к власти “полностью поменял политическую и нравственную ориентацию и начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам”.

В Офисе президента Украины статью Медведева назвали “крайне странной и неуместной”.

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