Мнение: Зумеры и бумеры: народная медицина
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Катерина времен Бесплатной партии (2008)
Грех не процитировать свежайший пост Кати Винокуровой из ее ФБ (она одно время состояла в моей Бесплатной партии, но давно – еще в нулевые; потом она была “светским обозревателем” в Газете.ру, а сейчас она назначена Указом Президента в Совет по правам человека – так что борется за права человека и заодно учится верховой езде). И вот ее текст:
“Я очень, очень зла.
Рассказываю. Иду я с лошадей по другим делам уже по городу. Вижу – к стене привалился человек, лицо и руки в крови.
Я к нему подлетаю, он весь дрожит, речь невнятная. Вызываю скорую.
Пока ждем скорую, он выдавливает из себя, что у него похмелье, давление и надо 10 рублей на пиво, так как кровь пошла от давления. Я покупаю бутылку воды, салфетки, говорю что нет, никакого пива, ждем скорую.
Подходят еще три парня, говорят, что подождут с нами, если я одна не справлюсь(спасибо их родителям, что таких детей воспитали).
И тут подходит тетка такая. Обычная. Достает из кошелька деньги:
– Держи на пиво
Я говорю ей: «Не делайте этого. Ему плохо, скорая едет, с минуты на минуту будет.»
– Так он же умрет до приезда скорой у вас на глазах, а пиво его выдечит.
– Не делайте этого, – кричим мы с парнями в четыре голоса, – Он умереть может от этого пива, вдруг сердце, мы ждем врачей!
– Вы его сейчас убиваете сами, что пива ему не даете купить. Держи, дорогой.
Женщина удаляется с видом человека, совершившего доброе дело. Мы с парнями стоим, как оплеванные. Мужик гордо идет в супермаркет.
Перед скорой извинилась. Но считаю, что поступила правильно”.
Тут, как говорится – внимание, вопрос: кто все ж был прав? Молодая гуманная поросль или бездушная тетка? Лично я, если уж начистоту – на стороне тетки. Просто потому, что она знает, с кем имеет дело, знает жизнь; ну а зумеры не знают ничего.
Но, возможно, неправ уже я.
Источник: Размышления вольного социолога
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