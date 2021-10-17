Мнение: Зумеры и бумеры: народная медицина



Катерина времен Бесплатной партии (2008)

Грех не процитировать свежайший пост Кати Винокуровой из ее ФБ (она одно время состояла в моей Бесплатной партии, но давно – еще в нулевые; потом она была “светским обозревателем” в Газете.ру, а сейчас она назначена Указом Президента в Совет по правам человека – так что борется за права человека и заодно учится верховой езде). И вот ее текст:

“Я очень, очень зла.

Рассказываю. Иду я с лошадей по другим делам уже по городу. Вижу – к стене привалился человек, лицо и руки в крови.

Я к нему подлетаю, он весь дрожит, речь невнятная. Вызываю скорую.

Пока ждем скорую, он выдавливает из себя, что у него похмелье, давление и надо 10 рублей на пиво, так как кровь пошла от давления. Я покупаю бутылку воды, салфетки, говорю что нет, никакого пива, ждем скорую.

Подходят еще три парня, говорят, что подождут с нами, если я одна не справлюсь(спасибо их родителям, что таких детей воспитали).

И тут подходит тетка такая. Обычная. Достает из кошелька деньги:

– Держи на пиво

Я говорю ей: «Не делайте этого. Ему плохо, скорая едет, с минуты на минуту будет.»

– Так он же умрет до приезда скорой у вас на глазах, а пиво его выдечит.

– Не делайте этого, – кричим мы с парнями в четыре голоса, – Он умереть может от этого пива, вдруг сердце, мы ждем врачей!

– Вы его сейчас убиваете сами, что пива ему не даете купить. Держи, дорогой.

Женщина удаляется с видом человека, совершившего доброе дело. Мы с парнями стоим, как оплеванные. Мужик гордо идет в супермаркет.

Перед скорой извинилась. Но считаю, что поступила правильно”.

Тут, как говорится – внимание, вопрос: кто все ж был прав? Молодая гуманная поросль или бездушная тетка? Лично я, если уж начистоту – на стороне тетки. Просто потому, что она знает, с кем имеет дело, знает жизнь; ну а зумеры не знают ничего.

Но, возможно, неправ уже я.