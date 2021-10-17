 

Мнение: Про подарки

17.10.2021, 21:02, Разное
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В ленте курса начали обсуждение, как правильно принимать подарки.

Давайте здесь эту тему развивать.

Тема эта известная, многие женщины пишут, что “не умеют брать”, имея в виду, что вот научились бы они брать и им бы сразу стали много давать.

Или вот еще категория женщин. Те, что пишут, что “не умеют просить”, имея в виду, что если не просить, никто ничего не даст.

И те и другие и третьи имеют выраженный баг Попрошайка.

Вообще все, у кого возникают хоть какие-то трудности с чужими подарками (слишком мало, слишком много, не те), всегда имеют баг Попрошайка.

И лучший тест на отсутствие этого бага – это если с чужими подарками у вас все хорошо, то есть вы и количеством их довольны, и качеством, и не обременяют они вас, и радуют, и все нормально.

Почему это так?

Подарок – это нечто, что вам изначально не принадлежит, что другой отчуждает от себя и безвозмездно передает вам в пользование.

Из-за того, что это действие целиком и полностью на стороне чужой воли, для вас это не означает никакой ответственности.

Поэтому не о чем размышлять, поэтому смотреть в зубы дареному коню не надо. И некрасиво.

Изредка бывает, что подарок способен вас скомпрометировать, например выглядит как взятка или подкуп.

Это бывает редко, но в таких случаях нужно просто спокойно отказаться.

Переживаний быть не должно. Даже если вам вдруг дарят от чистого сердца, вам это не выгодно, и вы отказываетесь.

Вопрос исчерпан.

К тем же самым случаям относится подкуп, когда вы подозреваете человека в намерениях вас обязать. Например, некто неприятный вам хочет подарком завоевать близкие отношения или какие-то ваши услуги.

Здесь вы тоже можете спокойно отказаться от подарка.

Однако.

Если вы не уверены в намерениях человека, вы можете либо отказаться, либо не отказываться, выбрать любой вариант, они примерно равнозначны, потому что никаких обязательств сам по себе подарок не накладывает. Ожидания человека – его дело. Есть у вас есть подозрения, откажитесь, не уверены, что готовы отказаться, забирайте и не мучайтесь. Если человеком не озвучено, что это плата за ожидаемую услугу, значит это подарок и взять его просто так – в границах.

Но это все касается бесполезных и неприятных вам людей, которые способны обременить вас ожиданиями или просьбами, поэтому вы можете относиться к их подаркам (и любым шагам в вашу сторону) настороженно (или не относиться, все равно).

Это совсем не касается людей приятных и полезных вам.

С этими людьми не должно быть никаких вопросов по поводу принять или не принять подарок, принять его охотно или неохотно.

И вот какое правило надо запомнить, если подарок дарит вам человек, к которому вы хорошо или нормально относитесь.

Ничего кроме удовольствия выражать нельзя.

Нельзя ломаться, нельзя отказываться, нельзя выражать неловкость, нельзя слишком обильно и интенсивно благодарить, нельзя спрашивать, что вы за это должны, нельзя бежать за ответным подарком, нельзя говорить, что вы хотели бы в подарок другое, ничего этого нельзя, все это полевой мусор, и чаще всего – большие щипцы.

Кто понимает, почему все это щипцы и может объяснить?

И еще, кто понимает, что все эти варианты – это выступления бага Попрошайки?

И почему Попрошайкам никто ничего не хочет дарить?

То есть когда Попрошайки жалуются, что они не умеют принимать подарки и поэтому им мало дарят, да. В этом есть правда.

Они принимают редкие подарки как Попрошайки, поэтому всем противно и не хочется ничего им дарить.

Источник: Эволюция



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