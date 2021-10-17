Зеленский заявил о достаточном количестве газа «по нормальным ценам» для потребителей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газа «по нормальным ценам» для потребителей хватит.

«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тыс. долларов. То есть, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен (1,9 долларов), а так для людей от НАК «Нафтогаз» около 8 гривен», – сообщил Зеленский в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».

Ранее бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.

В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.