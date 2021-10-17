Трое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

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17.10.2021, 20:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме, информирует региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Сенная в рабочем поселке Вознесенское поступило в 17.35. «На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома по всей площади. В медицинское учреждение доставлена женщина 1984 года рождения. С ее слов, в доме должны находиться ее дети. В 17.55 пожар локализован на площади 120 квадратных метров. В 18.20 объявлена ликвидация открытого горения. В 19.53 на месте пожара обнаружены погибшие несовершеннолетние», – приводит сообщение МЧС РИА «Новости».

Отмечается, что погибло трое детей, к месту пожара следуют сотрудники управления надзорной деятельности, испытательной пожарной лаборатории и психолог.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока предстанет перед судом за то, что пытаясь потушить пожар в квартире, вылил воду на горевшее масло, в результате из-за задымления погибли двое маленьких детей в соседней квартире.



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