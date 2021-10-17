Российские киберспортсмены выиграли чемпионат мира по Dota 2

Впервые российская команда Team Spirit победила в финале десятого международного состязания по игре Dota 2 на турнире The International 10 с призом 18,2 млн долларов.

«Team Spirit обыграла китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2 по картам. Это первая подобная победа на The International 10 для команды из России», – информирует «Коммерсант».

PSG.LGD за второе место получит 5,2 млн долларов. Третье место досталось международному коллективу Team Secret, он получит 3,6 млн долларов.

Ранее финалисты киберспортивного турнира раскрыли секреты своего успеха.