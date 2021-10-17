Парламент Нидерландов запретил назвать представителей ЛГБТ меньшинством

Более 70 процентов голландских депутатов проголосовали за введение законодательного запрета на применение слова «меньшинство» и определения «нетрадиционная ориентация» по отношению к ЛГБТ в публичной сфере.

Причиной послужили данные переписи населения. Как показала перепись, проведённая в стране впервые с 2008 года, 46% жителей Нидерландов относят себя к представителям ЛГБТ, 40% называют себя гетеросексуальными, и 14% затрудняются однозначно определить своё отношение к вопросу. Таким образом, представители этой социальной группы официально признаны большинством. Согласно решению парламента, ценности ЛГБТ отныне должны считаться традиционными.

«Наконец-то Нидерланды стали первой в Европе страной, победившей многовековые предрассудки. Наши жители не бояться с первого класса заявлять о своей гомосексуальности, а наши ювенальные юристы внимательно следят за соблюдением прав на такие высказывания. Мы много работаем с гражданами, чтобы убедить их принять свою истинную идентичность», – сказал депутат от партии «Голубая лига» Вильгельм Ван Аллен.

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