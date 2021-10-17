Кристиан Хорнер сообщил о ходе строительства нового завода «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в интервью британской телекомпании Channel 4 заявил, что его команда будет второй после «Ferrari», выпускающая двигатели и кузова болидов в одном месте. Производство будет развернуто в Великобритании.

По его словам, строительство завода идет уже 25 недель. В октябре на предприятие уже доставили испытательные стенды. Активно идет набор персонала. Открыть завод планируют в апреле 2022 года. Базой для нового проекта послужат технологии, которые передаст компания Honda.

Кристиан Хорнер заявил, что осознает все трудности налаживания нового производства такой сложной продукции, как силовая установка для болида Формулы-1. Однако руководитель австрийской команды выразил уверенность, что они смогут справиться с этой задачей с помощью правильно подобранного персонала, разделяющего философию «Ред Булл».

Как стало известно ранее, компания Honda, которая поставляла силовые установки для «Ред Булл», объявила о завершения своего проекта в Формуле-1. Это обстоятельство поставило в трудное положение австрийскую команду, так как возможность сотрудничества с такими компаниями, как Renault, Mercedes или Ferrari по различным причинам весьма затруднительна.

Источник: www.championat.com