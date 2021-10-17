 

Guardian – США выбрасывают миллионы доз вакцины от коронавируса

17.10.2021, 20:40, Новости дня
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На фоне нехватки доз вакцины от COVID-19 во множестве стран мира в США в период с марта по сентябрь выбросили не менее 15 миллионов доз, передаёт The Guardian. Тем не менее, как отмечает издание, Вашингтон не может просто пожертвовать неиспользованные вакцины из-за бюрократических проблем и необходимости чётко следовать условиям их хранения.


Reuters

В США выбрасывают миллионы доз вакцины от коронавируса, даже несмотря на нехватку препарата во множестве стран по всему миру, пишет The Guardian. 

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в период с марта по сентябрь в США было выброшено не менее 15 миллионов доз. При этом только в десяти штатах с декабря по июль выбросили 1 миллионов неиспользованных доз.

Существует множество причин, по которым выбрасывают вакцины. Часть доз пришлось выкинуть, так как содержащий их флакон открыли, но не использовали до конца, а у других вышел срок годности. Кроме того, иногда флакон может треснуть или он не содержит столько доз, сколько было обещано. Иногда ломаются морозильные камеры или отключается электричество. А часто люди не приходят на приём, и доза, отложенная для них, не используется.

В частности, в Луизиане избавились от 224 тыс. неиспользованных доз вакцин, а с конца июля там и вовсе выкинули втрое больше доз препарата от COVID-19, даже несмотря на начало четвёртой волны коронавируса. В Висконсине каждый день впустую пропадают тысячи доз. В Алабаме выбросили более 65 тыс. доз, а в Теннесси — почти 200 тыс.

Кроме того, избавляются от доз вакцины и в американских аптеках. В мае две аптечные сети выбросили больше доз, чем штаты или федеральные агентства США, вместе взятые.

Впрочем, как напоминает издание, выброшенные дозы составляют незначительную долю от общего количества прививок, сделанных в этих штатах. Так, жители Луизианы, например, получили 4,4 миллионов доз.

Тем не менее миллионы людей по всему миру всё ещё ждут первую дозу вакцины. По состоянию на июль всего 1% населения стран с низким уровнем дохода получили первый укол, в то время как в нескольких странах с высоким уровнем дохода его получили более половины населения.

Однако, как отмечает The Guardian, США не могут просто пожертвовать неиспользованные вакцины, так как дозы, уже распределённые среди штатов, не могут быть перенаправлены из-за бюрократических проблем и необходимости чётко следовать условиям их хранения.



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