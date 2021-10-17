CNBC – в космос на воздушном шаре — новый стартап обещает комфортный тур и незабываемые виды

Новый стартап обещает доставить туристов в космос на гигантском воздушном шаре, чтобы они могли с комфортом насладиться потрясающими видами Земли. По словам авторов этого проекта, такое путешествие обойдётся каждому пассажиру в сумму около 50 тысяч долларов — что не так уж и дорого по сравнению с существующими вариантами для коммерческих полётов, передаёт CNBC.

Начался обратный отсчёт для ещё одного тура, позволяющего увидеть сверху нашу родную Землю и её окрестности. Но этот вариант отличается тем, что вместо полёта на ракете это будет неспешное путешествие к границе атмосферы внутри герметичной капсулы. Она будет подвешена к огромному наполненному гелием воздушному шару, который сейчас разложен на территории космодрома Тусона.

ТОМ КОСТЕЛЛО, корреспондент CNBC: Если разложить весь этот воздушный шар плашмя, насколько большим он был оказался?

РАЙАН ХАРТМАН, генеральный директор компании World View: Том, этот воздушный шар покрыл бы площадь футбольного стадиона.

ТОМ КОСТЕЛЛО: Такой большой?!

РАЙАН ХАРТМАН: Да, такой большой. Это нужно для того, чтобы доставить груз весом десять тысяч фунтов в стратосферу.

Это сто тысяч футов в высоту! И хотя это ещё не космическое пространство и пассажиры не будут ощущать себя в невесомости, зато им откроется потрясающий вид из кабины первого класса, оснащённой огромными окнами, системой wi-fi, а также баром и туалетом.

Райан Хартман — генеральный директор компании World View.

РАЙАН ХАРТМАН: Что именно вы сможете увидеть на краю стратосферы? Округлую планету Земля на фоне космического пространства. Это означает, что вы сможете увидеть звезды при свете дня. А также полностью увидите все закругления Земли.

Конечно, это совсем иное путешествие, чем полёты на ракетах, которые продают компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса.

ТУРИСТ: Боже мой!

На самом деле отправиться в космос примерно на три минуты там стоит почти полмиллиона долларов! В то время как путешествие на воздушном шаре с восемью пассажирами и двумя членами экипажа будет длиться до 12 часов и обойдётсся в сумму от 50 тысяч долларов за место. При этом уже 250 человек сделали предварительный заказ билетов.

ЭЛИЗАБЕТ КРИСТ, вице-президент World Views: Никаких космических костюмов! Это комфротная среда для одежды с короткими рукавами, как будто вы в обычном самолёте. Вам будет комфортно, никаких скафандров и специального снаряжения не потребуется.

В планах — запускать пассажиров в космос с семи площадок — это Гранд-Каньон, Большой Барьерный риф в Австралии, пустыня Сахара, тропические леса Амазонки, районы Северного сияния в Норвегии, египетские пирамиды и Великая Китайская стена.

Для такого каждый год понадобится почти три тысячи воздушных шаров, каждый из которых можно будет использовать лишь один раз! Чтобы это осуществить, компания выпускает воздушные шары максимально возможной прочности.

ТОМ КОСТЕЛЛО: Вот эта лента здесь, это ведь критически важно, верно? Это именно то, что держит воздушный шар и придаёт ему прочность.

РАЙАН ХАРТМАН: Это именно то, что держит воздушный шар и придаёт ему прочность. Но также это несёт на себе всю нагрузку и вес воздушного шара.

ТОМ КОСТЕЛЛО: И вы уверены, что это сможет выдержать вес 75 тысяч фунтов на краю стратосферы?

РАЙАН ХАРТМАН: Уверен на все сто процентов.

При возвращении на Землю подключится периферийное устройство с GPS-наведением, которое направит капсулу точно в указанное место.

ТОМ КОСТЕЛЛО: Получается, это своего рода магия вашей системы.

РАЙАН ХАРТМАН: Это лишь один из многих волшебных компонентов нашей системы.

Первый полёт отправится в космос уже примерно через два года.

Том Костелло, для новостей CNBC.

Дата выхода в эфир 06 октября 2021 года.