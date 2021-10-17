Мнение: Почему иностранные агенты так вопят про иностранных агентов?



Конечно, какая прелесть – как только власти наконец-то взялись за тех, кто берет деньги у разведок иностранных государств, а не надо мне доказывать, что просто так правительства США, Англии или ФРГ раздают бабло – вам вот или мне не дадут – так сразу на страну пролился либеральный дождь соплей, слюней и истерик.

Мы вот уже не единожды на нашем канале на Ютубе "Спорим, врут?" – обязательно подписывайтесь, разговаривали про эти маленькие (а бывает и не очень) денежные радости наших борцов за все прекрасное. Например, вот:

Но, кто же мог предполагать, на какой поток это вообще поставленно! Оцените радость?

В 2021 г. посольством Великобритании через «благотворителей» были профинансированы следующие российские НКО, в том числе иностранные агенты, по приоритетным в настоящее время направлениям работы англичан: «экология», «зашита окружающей среды», «гендерное равенство», «профилактика домашнего насилия», «благотворительная помощь». Среди получателей английских фунтов значатся следующие организации:

1. По направлениям «экология», «зашита окружающей среды»:– некоммерческая организация «Алтае-Саянское горное партнерство» (Алтай), эколого-просветительский центр «Заповедники» (Москва),– организация экологического и патриотического просвещения «Чистые игры» (Санкт-Петербург),– организация по содействию проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ «Добровольческий корпус Байкала (Улан-Удэ)– благотворительный фонд «Второе дыхание» (Москва)– ассоциация сторонников развития экообразования и лидерства «Большая байкальская тропа (Иркутск)– организация «Биологи за охрану природы (Санкт-Петербург)– общественная организация «Мой Байкал» (Иркутск)– экологическая общественная организация «Экка» (Москва).2. по направлению «гендерное равенство», «профилактика домашнего насилия»:– кризисный центр «АННА» (Москва)– центр по работе с проблемой насилия «Насилию.Нет» (Москва)– автономная некоммерческая организация по оказанию социальных услуг «Мужчины XXI века (Санкт-Петербург)– общественная организация «Нижегородский кризисный центр» (Нижний Новгород)– ассоциация женский общественных организаций «Консорциум женских неправительственных объединений» (Москва)– организация поддержки инициатив в области семьи, материнства и детства «Новый взгляд» (Архангельск)– кризисный центр «Верба (Красноярск)– центр помощи семьям «Мария» (Ростов)– центр социальных услуг «Ресурс» (Ростов-на-Дону)– «независимый социальный женский центр» (Псков)

Классно, да? У них там задница с энергией – они нам тут экологическую повесточку финансируют! У них там лютый бардак демографический – они нам гендерное равенство толкают!

И оно, конечно, все ни разу не сектрет – еще больше деталей тут: https://inagenty.ru/node/1426 – но, мне, правда, интересно – ребят, кто за всю эту шляпу топит, а там поскребите – навальнят найдете буран. Вам, остаткам нормальных, самим не стремно – в какое дерьмо вы продолжаете лезть в 2021 году?

Такие дела.

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