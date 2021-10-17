Какая ты красивая… – Личное мнение

«Боже какая ты красивая» — написала в Инстаграме Дакота Блиновской и насрала для убедительности тремя сердечками.



Фото: Соцсети

Зачем откровенно некрасивые бабы называют друг друга красивыми? Чтобы что?

Что Блиновская, что Ритка не вышли ни рожей, ни кожей. Фигуры плохие, лица грубые, топором рубленные, даже если их намазюкать и отфотошопить.



Фото: Соцсети

Вы знаете, как я отношусь к бездумной отпилке носов: отрицательно. Ну, вот тут — реально те самые случаи, когда, на мой взгляд, стоит и рубануть. Реально носы Депардье у тёток.



Фото: Соцсети

Вот зачем врать человеку в лицо? Чтобы тебе тоже в ответ соврали, назвав красивой? Так от этого никто красивее не станет.

«Боже, какая красивая» — это вот она, она и, безусловно, она:



Фото: Соцсети

Про всех этих женщин можно сказать, что они «боже, как красивы» и не выглядеть при этом идиоткой.

А не вот это вот всё:



Фото: Соцсети

Вам говорят, что вы красивы? Верите? Почему?

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