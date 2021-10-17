Вопрос юрисдикции суда по керченскому конфликту решится через несколько месяцев – Кулеба

“На этой неделе в Гааге стороны выразили свои аргументы за и против юрисдикции трибунала над делом. Через несколько месяцев мы ожидаем заключение судей трибунала. Я верю, что решение будет справедливым. Россия окажется в углу юридического ринга, а Украина выйдет на финишную прямую этого дела”, – заявил он.

Также, по словам министра, на слушаниях по делу в Гааге Украина “полностью разбила” позицию представителей РФ.

Контекст:

11 октября Постоянная палата третейского суда в Гааге начала слушание дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе. Открытым является лишь вступительное слово каждой из сторон.

Россия 25 ноября 2018 года обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина уведомила Россию, что она инициирует арбитраж в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву. Одновременно Украина обратилась с жалобой на действия РФ в Международный трибунал по морскому праву, добиваясь применению временных мер против РФ с целью немедленного освобождения кораблей и членов их экипажей. 25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди вернувшихся на родину были моряки.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков Николаевской области.

В декабре 2020 года Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя руководителя пограничной службы ФСБ РФ, руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. В Украине его подозревают в организации захвата трех украинских военных кораблей.

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