 

СМИ назвали имя дипломата, найденного мертвым в Киеве

17.10.2021, 20:28, Новости дня
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По словам собеседника издания, предварительно установлено, что дипломат умер в результате несчастного случая.

Крыжановский работал в дипломатической службе с 1992 года. С 2010 года был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года – специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.

Контекст:

В Киеве 16 октября на дачном массиве Осокорки обнаружили тело мужчины, СМИ говорили, что это был украинский дипломат. По предварительным данным, он упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где позже его тело нашла домработница.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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