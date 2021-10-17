“Обязательно встретитесь”. Комаровский назвал единственный вариант избежать COVID-19

“У вас задача – не забыть о коронавирусе на всю дальнейшую жизнь. Вы встретитесь с коронавирусом по-любому. Вы не встретитесь с ним только в одном случае: если вы живете на хуторе в лесу и вам у ворот лесничества оставляют продукты и уходят. В противном случае вы обязательно с ним встретитесь”, – сказал он.

Медик призвал граждан “не истерить”, если с ними после встречи с “матерым вирусом” ничего не случилось, а вакцинироваться.

“Если вы нормально перенесли взрослый вирус, то, когда говорят, что вам введут фрагмент белка вируса, зачем устраивать истерики? Вакцинируйтесь и расслабьтесь. Вы переболели без симптомов – замечательно. Но пока вы вырабатывали иммунитет, вы ходили и распространяли его. Сейчас придет новый вирус, и вы опять будете ходить его распространять? Сделайте прививку”, – заявил Комаровский.

Он сравнил вакцинацию от коронавируса с использованием ремня безопасности в автомобиле.

“Я всю жизнь за рулем, и мне ни разу не понадобился ремень безопасности. Что вы ко мне прицепились? Я пристегнусь, а он мне не понадобится, а только мешать будет. Не буду пристегиваться! Кстати, вам кто-то говорит, что если вы пристегнетесь, то не погибнете в аварии? Никто этого не гарантирует. Но вы пристегиваетесь, потому что умеете считать вероятность”, – объяснил Комаровский.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 октября, в Украине подтвердили более 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 60 633 пациента с COVID-19, выздоровели почти 2,33 млн человек.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала кампании по иммунизации в стране сделали 14,3 млн прививок. 7,9 млн человек получили одну дозу вакцины, а 6,4 млн полностью вакцинированы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

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