В Европу с Петровым и Бошировым

Путеводитель от Физраствора в «Новой газете».

Наконец-то и у нас появился смысл оказаться в странах, где проживают наши потенциальные противники, так называемые «партнеры». Впервые перед нами — уникальный путеводитель по Европе, по которой можно прогуляться вместе с легендарными работниками фитнес-индустрии Петровым и Бошировым. Семь тайных мест, советы по налаживанию контакта с местным населением, способы отвлечь внимание среди достопримечательностей и подкрепить силы. Этот сборник — настоящий солсберецкий шпиль отечественной туриндустрии. В добрый, что называется, путь.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

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