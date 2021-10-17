 

В посольстве опровергли информацию о визите Карзая и Абдуллы в Москву для переговоров

17.10.2021, 20:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийское посольство в Кабуле опровергло информацию афганских СМИ о приезде экс-президента Хамида Карзая и главы Высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы на встречу московского формата, сообщили в дипмиссии.

«Мы не подтверждаем информацию (об их участии). Они не в списке приглашенных», – рассказал представитель дипмиссии РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла примут участие в встрече в Москве 20 октября.

Напомним, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что РФ ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

Позже талибы (движение «Талибан» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану.  До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану.  В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, РФ и афганские конфликтующие стороны.



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