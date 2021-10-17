Назван срок завершения нехватки микрочипов на мировом рынке

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17.10.2021, 20:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНехватка микрочипов для автомобилей сохранится на протяжении всего 2022 года, сообщил вице-президент Bosch China Цзян Цзянь на China Auto Supply Chain Conference, информирует Bloomberg.

Он рассказал, что в июле производители микрочипов смогли выполнить лишь 20% от заказов. В августе ситуация улучшилась, при этом большая часть заказов все еще остается невыполненной, передает «Коммерсант».

В Bosch отметили, что ситуация постепенно будет улучшаться и уже в следующем году разрыв между спросом и предложением сократиться в пять раз.

Ранее глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что дефицит микрочипов в мире завершится в следующем году.

Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в феврале американский производитель электромобилей Tesla вынужден был приостановить работу завода в Калифорнии из-за перебоев с поставками комплектующих.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии пандемии на нехватку автомобилей в мире и разбиралась в причинах дефицита комплектующих и его влиянии на стоимость авто.



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