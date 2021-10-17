“Такого государства, как Украина, нет”: украинский полковник Жданов заявил о крахе Незалежной

На днях бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил рассмотреть возможность возвращения Крыма и Донбасса военным путем. Политик отметил, что руководству страны следует официально принять стратегию “деоккупации и реинтеграции” утраченных территорий, закрепив в законодательстве роль каждого гражданина в этом процессе.

Комментируя слова экс-главы МВД, украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что такие высказывания свидетельствуют об уничтожении украинского государства. Он согласился с президентом России Владимиром Путиным, который также выразил схожую позицию ранее. По словам Жданова, Путин был прав, когда говорил о том, что “такого государства, как Украина, нет”.

Специалист обратил внимание, что в Киеве заговорили о военном сценарии лишь спустя семь лет после потери Крыма и Донбасса. Однако полковник подчеркнул, что его реализация возможна лишь при наличии мощной армии и отсутствии дипломатических инструментов. Тем не менее, украинский эксперт считает, что Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе являются для Незалежной “позорными”.