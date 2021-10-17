Ольга Бузова считает, что ее внешность «на любителя»

Ведущая Ольга Бузова выразил мнение по поводу собственного внешнего вида. Теледива считает, что нравится далеко не всем мужчинам, поэтому ее внешность – на любителя.

Бузова спокойно относится к тому, что может кому-то не понравится. Сейчас в ее жизни хватает увлечений и без мужчин. Она усиленно тренируется, занимаясь танцами на пилоне. Артистка готовит сюрприз для своих поклонников, которые придут на ее шоу «Вот она я».

Бузова отметила, что когда смотрит в зеркало, это полностью раскрывает ее. Она рада видеть свой женский потенциал.

Напомним, что экс-ведущей «Дома-2» в январе исполнилось 35 лет. Она состояла в браке только один раз. Ее избранником был футболист Дмитрий Тарасов. После развода с ведущей спортсмен женился на модели Анастасию Костенко, которая через несколько недель подарит ему сына. Для Тарасова этот ребенок будет четвертым по счету. У самой Ольги Бузовой нет детей. В то же время она не скрывает, что мечтает стать матерью. Крест на своей личной жизни, несмотря на неудачи, знаменитость ставить не собирается.

Источник: teleprogramma.pro