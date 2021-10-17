Клим Шипенко потерял видеозаписи, сделанные на борту МКС

Сегодня в 7:35 по московскому времени в казахстанской степи приземлился спускаемый аппарат космического корабля Союз МС-18 с первым в мире киноэкипажем на борту. Встречавшие космонавтов сотрудники Роскосмоса первым делом решили просмотреть отснятый материал, но не обнаружили его на жёстком диске.

Съёмки сцен для художественного фильма «Вызов» проходили на борту Международной космической станции в течение 12 земных суток. Специально для этого на орбиту отправили актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко. Помимо режиссёрской работы, Шипенко выполнял обязанности оператора. Для этого у него были с собой две цифровых видеокамеры. Отснятые сцены Шипенко ежедневно копировал на жёсткий диск, а карты памяти форматировал и использовал для новых съёмок.

«После каждого съёмочного дня я через ноутбук сбрасывал всё отснятое на внешний SSD. Это занимало час-полтора. Всё нормально копировалось. Но мы прилетели в Звёздный городок, вставили диск в компьютер, а на нём ничего! Вообще ничего! Я не понимаю, как так вышло!» – сокрушается режиссёр.

Специалисты пока не нашли объяснения пропаже материала. Выдвигаются разные версии – от воздействия космического излучения и перегрузок при посадке до обычных ошибок при копировании файлов. Следственный комитет на всякий случай в понедельник проведёт выемку документов в офисе компании, где был приобретён жёсткий диск.

Дмитрий Рогозин заявил, что потеря космических съёмок не повлияет на сроки выхода фильма «Вызов». Утраченные сцены переснимут в павильоне киностудии имени Горького.

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