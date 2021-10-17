 

NYT – «Есть посадка!» — киноэкипаж вернулся на Землю после съёмок на МКС

17.10.2021, 19:46, Новости дня
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Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко вместе с российским космонавтом Олегом Новицким вернулись с МКС после работы над первым в истории кинематографа фильмом, снятым в космосе, передаёт The New York Times. В «Роскосмосе» рассказали о хорошем самочувствии экипажа. После возвращения на Землю ему предстоит 10-дневная реабилитация.


Reuters

Утром 17 октября актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко благополучно вернулись на Землю после 12 дней на МКС. Там кинобригада работала над сценами первого полнометражного фильма, снятого в космосе, пишет The New York Times. 

Космический корабль «Союз МС-19» с Пересильд, Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым стартовал 5 октября. Орбитальная станция стала одним из основных мест съёмки фильма «Вызов» — драмы, по сюжету которой хирургу в исполнении Пересильд предстоит прооперировать космонавта.

12-дневное путешествие при поддержке российского космического агентства «Роскосмос» стало очередным витком в гонке между космическими державами, пытающимися привлечь внимание общественности к полётам человека в космос. Миссия подкрепила рекорд РФ в области космических полётов по сравнению с Соединёнными Штатами, позволив опередить Голливуд и NASA с первым художественным фильмом в космосе.

Как отмечает The New York Times, работы над фильмом начались сразу по прибытии съёмочной группы в космос. Шипенко снимал, пока «Союз МС-18» приближался к станции. А на МКС с камерой экипаж ждал космонавт Пётр Дубров. Он запечатлил выход съёмочной группы из капсулы. В субботу работы продолжились, когда «киноэкипаж» покинул станцию и сел в капсулу для возвращения на Землю.

В субботу Пересильд, Шипенко и Олег Новицкий, российский космонавт, который находился на МКС с апреля и играет пострадавшего космонавта, попрощались с экипажем станции. Космический корабль «Союз МС-18», доставивший их на Землю, отстыковался от МКС в воскресенье в 04:14 по московскому времени. Путешествие домой заняло около трёх часов — в 7:35 экипаж коснулся земли в Казахстане. Отмечается, что спускаемый аппарат корабля приземлился вертикально.

В «Роскосмосе» сообщили, что самочувствие у экипажа хорошее и теперь их ждёт 10-дневная реабилитация, которая поможет им оправиться от последствий пребывания в условиях микрогравитации на низкой околоземной орбите.



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