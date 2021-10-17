Instagram планирует потратить около $400 млн на привлечение подростковой аудитории – СМИ

Беспокойство соцсети связано с публикацией в СМИ исследования компании о влиянии соцсети на девушек-подростков. Оно показало, что 40% юных пользователей Instagram в США и Великобритании чувствовали себя непривлекательными; в целом девушки-подростки становились все более склонны сравнивать свою внешность с другими, говорили, что чувствуют зависимость от Instagram и чаще испытывают тревожность и депрессию. В связи с этим в соцсети стали опасаться, что могут потерять часть молодой аудитории.

Как сообщает The New York Times, начиная с 2018 года, почти весь годовой маркетинговый бюджет Instagram был направлен на рассылку сообщений для подростков. В этом году бюджет составляет $390 млн.

Журналисты издания также подчеркивают, что в последнее время Instagram сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны таких платформ, как TikTok и Snapchat, которые сейчас популярны среди молодежи.

Контекст:

В последнее время Instagram активно пытается сделать соцсеть более комфортной для детей и подростков. Например, в июле соцсеть ввела функцию, при помощи которой можно ограничить демонстрацию неприемлемого контента. При этом возможность увеличить объемы демонстрируемых неприемлемых постов доступна только пользователям старше 18 лет.

Также соцсеть ввела новые правила в своей политике конфиденциальности. Теперь по умолчанию при регистрации Instagram будет переводить профили пользователей, которым не исполнилось 16 лет (или моложе 18 лет в некоторых странах), в закрытый режим.

Instagram также вел разработку детской версии своей соцсети, но после публикации внутреннего расследования о влиянии соцсети на девушек-подростков приостановил ее.

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