В Перу автобус столкнулся с двумя автомобилями, есть погибшие и раненые

Автобус компании Tuti Tour, следовавший из провинции Кайлома, из-за вышедших из строя тормозов столкнулся с минивэном и легковым автомобилем Suzuki.

Шесть человек погибли на месте происшествия, одного из них зажало конструктивными элементами кузова, и его пришлось доставать с помощью специнструмента. Двое пострадавших скончались в больнице.

Число раненых превысило 20 человек, как минимум шестеро из них – дети в возрасте до 10 лет.

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