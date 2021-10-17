 

В Перу автобус столкнулся с двумя автомобилями, есть погибшие и раненые

17.10.2021, 19:34, Новости дня
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Автобус компании Tuti Tour, следовавший из провинции Кайлома, из-за вышедших из строя тормозов столкнулся с минивэном и легковым автомобилем Suzuki.

Шесть человек погибли на месте происшествия, одного из них зажало конструктивными элементами кузова, и его пришлось доставать с помощью специнструмента. Двое пострадавших скончались в больнице.

Число раненых превысило 20 человек, как минимум шестеро из них – дети в возрасте до 10 лет.

https://www.facebook.com/RadioSihuasino/posts/4385946358148008

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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