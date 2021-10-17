В Перу автобус столкнулся с двумя автомобилями, есть погибшие и раненые
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Автобус компании Tuti Tour, следовавший из провинции Кайлома, из-за вышедших из строя тормозов столкнулся с минивэном и легковым автомобилем Suzuki.
Шесть человек погибли на месте происшествия, одного из них зажало конструктивными элементами кузова, и его пришлось доставать с помощью специнструмента. Двое пострадавших скончались в больнице.
Число раненых превысило 20 человек, как минимум шестеро из них – дети в возрасте до 10 лет.
https://www.facebook.com/RadioSihuasino/posts/4385946358148008
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