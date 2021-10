Экс-президента США Клинтона выписали из больницы

Он сослался на заявление руководителя группы врачей клиники, которая лечила Клинтона.

“Клинтон был сегодня выписан из медицинского центра UC Irvine. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков”, – говорится в сообщении.

Statement from Dr. Alpesh N. Amin, Chair, Department of Medicine and Executive Director, Hospital Medicine at UC Irvine Health, who has been overseeing the team of doctors treating President Clinton pic.twitter.com/n3mJHesjfC

— Angel Ureña (@angelurena) October 17, 2021

По данным The Hill, 75-летнего Клинтона госпитализировали из-за сепсиса – попадания в кровь токсинов.

Контекст:

12 октября Клинтона госпитализировали из-за инфекции.

Клинтон был президентом США два срока подряд с 1993-го по 2001 год. Как отмечает Reuters, он в прошлом уже имел проблемы со здоровьем: в 2004 году ему сделали четырехкратное шунтирование, а в 2010 году – операцию по открытию закупоренной артерии в сердце.

—