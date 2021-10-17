COVID-19 в Одессе: “скорая” едет по четыре-пять часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск – волонтер

“С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область”, – написала она.

Ножевникова отметила, что в отделениях горбольниц для пациентов с COVID-19 не хватает персонала.

“Одна-две медсестры на 50–60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь. За утро мы выдали уже больше 20 концентраторов. Звонков сотни”, – добавила волонтер.

https://www.facebook.com/katherine.nozhevnikova/posts/6904360936300933

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Одесская область – лидер в Украине по числу новых случаев COVID-19. За сутки 16 октября в регионе заболело 1396 человек. С начала эпидемии в Украине выявили почти 2,64 млн случаев коронавирусной инфекции (11 288 – за последние сутки), умерло более 60,6 тыс. человек.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Согласно решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Одесская область с 18 октября переходит в “красную” зону карантина.

По данным Минздрава, в Одесской области последние три дня превышены уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (75,5, 73,6, 73,8) и загруженность койко-мест с кислородом (66,3%, 71,6%, 73,7%).

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

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