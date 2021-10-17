Американский певец попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейший автор музыкального альбома

Альбом Беннетта под названием Love for Sale (“Любовь на продажу”) в сотрудничестве с Леди Гагой вышел 1 октября. На тот момент музыканту было 95 лет и 60 дней.

Это уже пятое достижение певца, внесенное в Книгу рекордов Гиннеса. Беннетт также старейший артист, чья пластинка достигала вершины чартов в США, и самый старый артист, чья пластинка вошла в топ-20 альбомов Великобритании. На момент попадания альбома Duets: An American Classic в британские чарты ему было 80 лет.

Кроме того, он побил рекорд по длительности времени, прошедшему между попаданием альбомов одного и того же артиста в британский топ-20. Этот промежуток составил 39 лет.

Также Беннетт рекордсмен по промежутку времени между выпуском оригинальной записи и перезаписью того же сингла тем же артистом. В 1949 он выпустил песню Fascinating Rhythm, а спустя 68 лет – в 2018-м – перезаписал трек вместе с певицей Дайаной Кролл.

Контекст:

Тони Беннетт – американский эстрадный певец традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. Также известен как художник. Лауреат Гершвиновской премии, которую присуждает Библиотека Конгресса США за вклад в развитие популярной музыки.

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